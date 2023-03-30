8000 шагов пару дней в неделю снизили риск ранней смерти на 15 процентов

JAMA Network Open: 6,4 километра ходьбы пару дней в неделю снижают риск ранней смерти

Ученые из Киотского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили, что 8000 шагов пару дней в неделю снижают риск ранней смерти на 15 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы провели анализ данных 3100 взрослых людей об их физической активности в 2005-2006 годах, а затем рассмотрели статистику смертности десять лет спустя. Среди всех испытуемых 632 участника не выполняли 8000 шагов ни одного дня в неделю, 532 делали 8000 шагов или более от одного до двух дней в неделю, а 1937 ходили 8000 или более шагов от трех до семи дней в неделю.

Выяснилось, что те, кто проходил 8000 шагов (около 6,4 километра) один или два дня в неделю, имели на 14,9 процента меньше шансов умереть в течение периода наблюдения, чем те, кто никогда не достигал этих показателей ходьбы.

При этом люди, проходившие эту дистанцию от трех до семи дней в неделю, имели еще меньший риск смерти по любым причинам — на 16,5 процента. Наиболее выраженная корреляция отслеживалась для участников в возрасте 65 лет и старше.

В марте 2023 года группа специалистов из разных стран обнаружила, что средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 24 процента и уменьшить вероятности смерти по любой причине на 23 процента. В том числе вероятность ишемической болезни сердца была на 25 процентов ниже.