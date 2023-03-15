Средиземноморская диета снизила риск сердечно-сосудистых болезней у женщин

Heart: средиземноморская диета снизила риск сердечных болезней у женщин на 25 процентов

Международная команда ученых пришла к выводу, что соблюдение средиземноморской диеты может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Результаты обзора опубликованы в журнале Heart.

В процессе метаисследования авторы изучили 16 работ, опубликованных в период с 2003 по 2021 год, которые были посвящены связи болезней сердца и рациону питания. Всего были рассмотрены данные более 700 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше из США и стран Европы, чье здоровье наблюдалось в среднем в течение 12,5 года.

Специалисты обнаружили, что строгое соблюдение средиземноморской диеты было связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24 процента и снижением вероятности смерти от любой причины у женщин на 23 процента. В частности, шанс обнаружить ишемическую болезнь сердца был на 25 процентов ниже. Риск инсульта также уменьшался, однако этот показатель не имел статистической значимости.

Одним из объяснений выявленных взаимосвязей могут быть антиоксидантные свойства продуктов средиземноморской диеты, а также здоровое состояние кишечного микробиома. В том числе — высокое содержание полифенолов, нитратов, жирных кислот омега-3, повышенное количество клетчатки и снижение гликемической нагрузки, могут по отдельности уменьшать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Средиземноморская диета известна преобладанием в рационе цельных злаков, овощей, фруктов, бобовых, орехов и оливкового масла первого отжима. Также подразумевается умеренное количество рыбы и морепродуктов, низкое или умеренное употребление вина, низкое содержание красного мяса, молочных продуктов, животных жиров и обработанных пищевых продуктов.