Экс-невеста Роба Кардашьяна раскрыла смертельную опасность силикона в ягодицах

Модель Блэк Чайна рассказала о смертельной опасности силиконовых имплантов в ягодицах

Американская модель и предпринимательница Анджела Уайт, более известная как Блэк Чайна, раскрыла смертельную опасность филлеров в ее ягодицах. На эту тему она высказалась в интервью Access Hollywood.

34-летняя экс-невеста Роба Кардашьяна призналась, что на протяжении 15 лет ходила с силиконовыми имплантами, которые ей нелегально установил хирург без соответствующей лицензии. «Понимаете, этот человек просто влил в меня непонятную субстанцию, но не сказал о том, что я могу умереть из-за этой процедуры», — рассказала она.

По словам модели, она столкнулась с ужасными последствиями из-за некачественной пластической операции. В частности, ягодицы манекенщицы воспалились и затвердели, из-за чего у нее начались регулярные боли. В конечном счете Чайна приняла решение избавиться от филлеров. Телезвезда призналась, что похудела на 4,5 килограмма сразу после вмешательства.

«Врач изъял из моих ягодиц жидкость, которая поместилась в двухлитровую бутылку Coca-Cola. Теперь я чувствую себя нормальным человеком — я выше всех этих процедур», — высказалась бизнесвумен в заключение.

Ранее в марте Блэк Чайна впервые появилась на публике после удаления других инъекций филлеров. Известно, что знаменитость посетила вечеринку Alexis Skyy’s Ellements Magazine Cover Reveal Party в Атланте. Звезда вышла в свет в сером джинсовом костюме с блестящей вышивкой.