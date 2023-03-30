Россиянка оказалась должна восьмилетней дочери десятки тысяч рублей

В Курской области женщину обязали выплатить 70 тысяч рублей восьмилетней дочери за побои

Жительница города Курчатова оказалась должна своей восьмилетней дочери десятки тысяч рублей — местный суд обязал россиянку выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда за побои и оскорбления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

Из обоснования иска следует, что в 2021 году женщину осудили по уголовной статье о жестоком обращении с ребенком. Она систематически избивала и унижала дочь, а также не занималась ее воспитанием. В результате россиянку приговорили к восьми месяцам исправительных работ.

Прокурор потребовал взыскать с женщины 70 тысяч рублей в пользу ее дочери. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее безработная 20-летняя жительница Дальнегорска Приморского края жестоко избила полугодовалую дочь. У девочки диагностировали травму плеча, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.