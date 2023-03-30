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07:35, 30 марта 2023Россия

Движение по трассе Москва — Петербург приостановили

В Новгородской области движение по трассе Москва-Петербург приостановили из-за паводка

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Движение автомобилей по федеральной трассе М-10 МоскваСанкт-Петербург на территории Новгородской области приостановили из-за паводка. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

По его словам, подтопление участка российской трассы произошло на 459-м километре близ населенного пункта Невская Крестецкого района. Из-за перекрытия М-10 объезд этой трассы организовали по магистрали М-11.

«Есть динамика к улучшению, вода стала частично уходить. Восстановительные работы будут вестись всю ночь», — сообщал Никитин. На месте, где перекрыли движение, работали МЧС, ГИБДД , службы Росавтодора и оперативные службы, добавлял российский губернатор.

Ранее из-за паводков в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Глава города Руслан Болотов поручил руководителям городских округов держать на контроле ситуацию с паводками. Для предотвращения ледовых заторов специалисты пропаривают русла рек.

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Анастасия Шейкина
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