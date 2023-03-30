Раскрыты подробности о застрявших на сутки в Заполярье из-за снега туристах

В Териберке заявили, что затор на единственной дороге случился из-за легковушек в снегу

Путешественники, выехавшие 29 марта из Териберки в сторону Мурманска, стояли в снежном плену уже почти сутки, у многих заканчивалась еда, вода и топливо. Хотя некоторых путешественников уже удалось спасти силами МЧС, часть еще вынуждена стоять на дороге. О произошедшем они рассказали «Ленте.ру».

«Мы выехали вчера из Териберки в Мурманск в 14:00. В 15:00 поступило сообщение об ухудшении погодных условий и закрытии дороги. К сожалению, на дороге на 26-36 километре сформировался затор из легковых автомобилей с низким дорожным просветом и грузовика, который перекрыл дорогу. В итоге пришлось помогать вызволять другие автомобили, из-за чего мы потеряли драгоценное время, которое и было заложено на дорогу», — рассказал гид, экскурсовод Александр Пашин.

По словам мужчины, в снежный плен они попали на развилке дороги Териберка-Туманный. Общими силами удалось сформировать автоколонну.

Воду, еду нам не привозили, все, что видел — это два снегохода МЧС, которые эвакуировали людей по три-четыре человека, привезли пару канистр топлива. Говорят, что на 76 километре есть пункт обогрева с чаем и едой, но идти пять километров по заснеженной дороге с сильным ветром сложно. Два снегохода от МЧС, которые эвакуировали людей по 3-4 человека, и привезли пару канистр топлива Александр Пашин гид, экскурсовод

Анна работает в одной из местных гостиниц, по ее словам, дорогу в Териберке перекрывают часто, но нередко туристы игнорируют предупреждения и едут на свой страх и риск.

«У нас дорогу закрывают регулярно, но очень часто туристам на это наплевать, все едут на удачу, надеются прорваться. В этот раз, по-моему, вина во многом на тех, кто не послушал МЧС, поехал на легковушках, в итоге требуется огромное время на то, чтобы их достать», — считает сотрудница местной гостиницы Анна.

Женщина добавила, что сейчас со стороны села и Мурманска отправляют группы для вызволения попавших в снежный плен. Кроме того, в Териберке ищут добровольцев, которые смогут подъехать к застрявшим, передать воду и топливо.

«Вообще всем туристам надо понять: нельзя ехать на Териберку и вообще из нее куда-то выезжать, не запасшись топливом и продуктами. И всегда нужно мониторить местные сообщества, следить за сообщениями МЧС. Многие об этом не думают, а потом попадают в такие ситуации», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что около 20 автомобилей с россиянами застряли на дороге из села Териберка в Мурманск. Отмечалось, что дорогу к популярному среди туристов селу в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий днем в среду, 29 марта.

Позже местные власти сообщили о начале операции по спасению застрявших путешественников. В частности, в МЧС рассказали о помощи едой, водой и горючим, расчистке дорожных путей.