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07:57, 30 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о попытке ВСУ обмануть разведку России

Марочко: ВСУ перегоняют технику с одинаковой маркировкой в попытке обмануть разведку РФ

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя военную технику с одинаковыми номерными знаками. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, одинаковые колонны замечены в ряде населенных пунктов на северском направлении. В частности, за короткий период времени «показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника», уточнил Марочко. «На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации», — сказал он.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют фермерскую технику для перевозки боеприпасов. По его словам, украинские военные под видом весенне-полевых работ используют зерновозы для перевозки боеприпасов на купянском направлении.

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Марина Совина
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