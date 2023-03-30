Эрдоган пообещал не повторять ошибку Евросоюза

Эрдоган заявил, что Турция не повторит ошибку стран ЕС, остановивших свои АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна не повторит ошибку государств Евросоюза, которые остановили свои атомные электростанции (АЭС), в интервью телеканалу Ahaber.

Эрдоган напомнил, что в настоящее время в мире происходит энергокризис. По словам турецкого президента, после того, как Германия решила закрыть АЭС, он сказал канцлеру Олафу Шольцу, что тот «совершает ошибку». Однако немецкий политик на это ответил, что «так хочет Европа». «Теперь ФРГ вновь вернулась к атомной энергетике, начала использовать уголь. Мы не попадем в такую же ситуацию», — пообещал он.