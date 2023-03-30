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00:47, 30 марта 2023Мир

Эрдоган пообещал не повторять ошибку Евросоюза

Эрдоган заявил, что Турция не повторит ошибку стран ЕС, остановивших свои АЭС
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна не повторит ошибку государств Евросоюза, которые остановили свои атомные электростанции (АЭС), в интервью телеканалу Ahaber.

Эрдоган напомнил, что в настоящее время в мире происходит энергокризис. По словам турецкого президента, после того, как Германия решила закрыть АЭС, он сказал канцлеру Олафу Шольцу, что тот «совершает ошибку». Однако немецкий политик на это ответил, что «так хочет Европа». «Теперь ФРГ вновь вернулась к атомной энергетике, начала использовать уголь. Мы не попадем в такую же ситуацию», — пообещал он.

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Марина Совина
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