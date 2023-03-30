В Подмосковье мужчина съел памперс и умер

В Волоколамске Московской области стоящий на учете у психиатра мужчина съел памперс и умер

В Волоколамске Московской области стоящего на учете психиатра 54-летнего россиянина нашли мертвым с подгузником в гортани. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает mk.ru.

Россиянин был пациентом психиатрической больницы и скончался, по предварительной версии, от острой сердечной недостаточности. Во время вскрытия патологоанатомы нашли в его дыхательных путях куски подгузника.

Выяснилось, что у мужчины кроме когнитивных нарушений было нарушение восприятия: он не отличал съедобное от несъедобного. По словам сотрудников лечебницы, изо рта этого пациента им периодически приходилось вынимать куски одежды и постельного белья. Он страдал недержанием, поэтому всегда находился в подгузниках.

Погибший находился в больнице с 7 марта.

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