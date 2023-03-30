Автомобиль утонул возле российской многоэтажки и попал на видео

Автомобиль утонул возле новосибирской многоэтажки и попал на видео

В Новосибирске автомобиль утонул в луже возле жилого многоэтажного здания и попал на видео. Кадры, сделанные очевидцами на месте событий, опубликованы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Бородина в Кировском районе российского города, у дома №56. Транспортное средство пришлось доставать при помощи крана. Как именно это произошло, не уточняется.

Корреспондент ngs.ru обратился в обслуживающую этот дом управляющую компанию «ЦКХ», но там не смогли прокомментировать ситуацию.

Летом 2022 года на Нижний Новгород обрушился ливень. Вода затопила улицы города, местные жители снимали на видео плывущие по проезжей части машины.