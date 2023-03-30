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22:59, 30 марта 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство женщины

В Кировской области задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство 85-летней женщины

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Молодой мужчина задержан по подозрению в убийстве 85-летней женщины в Кировской области. По данным местных СМИ, это бывший заключенный Иван Россомахин, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в качестве бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

В следственном управлении СК РФ по российскому региону журналистам сообщили, что мужчина был задержан в городе Вятские Поляны, при этом в ведомстве его фамилию не назвали.

По версии следствия, 29 марта 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней потерпевшей, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу, сообщили в ведомстве.

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Местный телеканал «ВП-ТВ» показал сюжет о ранее судимом за убийство жителя села Новый Бурец Иване Россомахине, который держал в страхе односельчан, угрожая им и круша топором автомобили. В сюжете начальник полиции района Вадим Варанкин на встрече с местными жителями рассказал, что у Россомахина заключен контракт с ЧВК «Вагнер», и он вернулся домой в отпуск. Полицейский пообещал, что дебошир будет выдворен из села, а позже в СМИ появилась информация об убийстве женщины.

Пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о случившемся. «По поводу Ивана Россомахина — очень плохо, что он совершил преступление», — заявил бизнесмен. В компании подчеркнули, что готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого бывшего бойца ЧВК «Вагнер». «За все время из тысяч тех, кто вышел, — всего 20 преступлений», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО обвиняемого в краже двух велосипедов гражданина Туниса, который ранее был помилован президентом России Владимиром Путиным и участвовал в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер». В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее судимый Бен Ахмед Шериф с непогашенной и не снятой судимостью украл два велосипеда Forward и Skill Bike, стоимостью 18 и 15 тысяч рублей.

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Марина Совина
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