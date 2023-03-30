Врач раскрыла вред сахарозаменителей

Врач Атанян: сахарозаменители повышают аппетит и могут вызвать расстройство ЖКТ

Врач-эндокринолог, диетолог Асмик Атанян раскрыла вред сахарозаменителей в беседе с Life.ru.

По ее словам, многие сахарозаменители содержат калории. Она предупредила, что превысить с ними норму очень легко.

Врач отметила, что сахарозаменители повышают аппетит и могут вызвать расстройство ЖКТ, если употребить их слишком много. Она порекомендовала очень внимательно выбирать такие продукты. Также, по ее словам, при наличии заболеваний, в частности диабета, следует посоветоваться с врачом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака. Он подчеркнул, что многие люди с ожирением и диабетом употребляют сахарозаменители на постоянной основе, что в конечном итоге приводит к еще большему набору веса.