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21:43, 30 марта 2023Интернет и СМИ

Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном

The Paper: Лондон спасает свои танки от позора, отправляя ВСУ снаряды с обедненным ураном

Фото: Pool / Reuters

Великобритания планирует отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ), снаряды с обедненным ураном, чтобы защитить свои танки Challenger 2 от публичного позора, пишет The Paper.

По словам автора статьи, перед Лондоном в настоящее время стоит проблема маломощных артиллерийских установок, которые могут вскрыть недостатки их бронетехники во время работы на Украине.

Отмечается, что передачей ВСУ урановых боеприпасов британская сторона скрыть изъяны конструкции.

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании. Однако позже в канцелярии британского премьера эти заявления опровергли.

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Марина Совина
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