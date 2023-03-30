Мать спрыгнула в колодец с четырьмя детьми и в последний момент решила спастись

Kaumudi Online: индианка спрыгнула в колодец с четырьмя детьми и погубила троих из них

Жительница деревни вблизи индийского города Бурханпур, штат Мадхья-Прадеш, спрыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми, погубила троих из них и в последний момент решила спастись. Об этом сообщает Kaumudi Online.

30-летняя Прамила Бхилала поссорилась с мужем и спрыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми. После падения в воду мать передумала умирать, схватилась за свисавшую в колодец веревку и выбралась наружу вместе со старшей дочерью.

Трое младших детей индианки погибли. Среди погибших — полуторагодовалый ребенок и две девочки в возрасте трех и пяти лет. Тела погибших детей были отправлены на вскрытие.

В полиции сообщили, что состояние индианки и ее старшей дочери стабильное.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Забуль спасатели не успели помочь мальчику, который провалился в глубокий колодец и выживал там в течение трех суток. По словам деда ребенка, он пытался помочь взрослым выкопать новую скважину.

