Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:22, 30 марта 2023Из жизни

Мать спрыгнула в колодец с четырьмя детьми и в последний момент решила спастись

Kaumudi Online: индианка спрыгнула в колодец с четырьмя детьми и погубила троих из них

Фото: ECO LENS / Shutterstock / Fotodom

Жительница деревни вблизи индийского города Бурханпур, штат Мадхья-Прадеш, спрыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми, погубила троих из них и в последний момент решила спастись. Об этом сообщает Kaumudi Online.

30-летняя Прамила Бхилала поссорилась с мужем и спрыгнула в колодец вместе с четырьмя детьми. После падения в воду мать передумала умирать, схватилась за свисавшую в колодец веревку и выбралась наружу вместе со старшей дочерью.

Материалы по теме:
«Главное — я успела стать матерью» Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
«Главное — я успела стать матерью»Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
12 мая 2016
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Трое младших детей индианки погибли. Среди погибших — полуторагодовалый ребенок и две девочки в возрасте трех и пяти лет. Тела погибших детей были отправлены на вскрытие.

В полиции сообщили, что состояние индианки и ее старшей дочери стабильное.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Забуль спасатели не успели помочь мальчику, который провалился в глубокий колодец и выживал там в течение трех суток. По словам деда ребенка, он пытался помочь взрослым выкопать новую скважину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
Индия станет экспортером угля
На Украине назвали срок вступления страны в ЕС
В России оценили риски вступления Великобритании в прямой конфликт с Москвой
Россиян призвали не отказываться от яиц
Пробка в десятки километров образовалась на трассе в южном регионе России
В Германии обнаружили нехватку солдат
Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале
Россиянин имитировал голоса руководителей и выпрашивал у чиновников деньги
Россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.