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05:00, 30 марта 2023Забота о себе

Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы

На Reddit включили слова «Нам нужно поговорить» в самые ненавистные женские фразы

Фото: Maria Svetlychnaja / Shutterstock / Fotodom

Мужчины — пользователи Reddit — перечислили женские фразы, которые нравятся им меньше всего. Самые ненавистные выражения они назвали в разделе AskReddit.

Одними из самых ненавистных, согласно комментариям и отданным им голосам пользователей, оказались слова «Нам нужно поговорить».

«Нам нужно поговорить». С вами будут говорить, и посмейте только ответить. Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает

Yarray2пользователь Reddit

Еще одним предложением, которое мужчины никогда не хотят слышать от женщин, оказалась фраза «Все в порядке».

Это как когда мать говорит тебе «Делай что хочешь», что, совершенно определенно означает, что делать что хочешь нельзя

oduvanchikkпользователь Reddit
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Public-Hornet8166пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали, что ненадежного друга могут выдать некоторые особенности его поведения. По словам одного из них, поведение в супермаркете может многое рассказать о личности человека.

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Александра Лисица
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