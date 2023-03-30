Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы
Мужчины — пользователи Reddit — перечислили женские фразы, которые нравятся им меньше всего. Самые ненавистные выражения они назвали в разделе AskReddit.
Одними из самых ненавистных, согласно комментариям и отданным им голосам пользователей, оказались слова «Нам нужно поговорить».
«Нам нужно поговорить». С вами будут говорить, и посмейте только ответить. Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает
Еще одним предложением, которое мужчины никогда не хотят слышать от женщин, оказалась фраза «Все в порядке».
Это как когда мать говорит тебе «Делай что хочешь», что, совершенно определенно означает, что делать что хочешь нельзя
А некоторые мужчины вспомнили о женских попытках скрыть измену, прикрываясь дружбой.
«Он просто друг» должна возглавлять список
Ранее пользователи Reddit рассказали, что ненадежного друга могут выдать некоторые особенности его поведения. По словам одного из них, поведение в супермаркете может многое рассказать о личности человека.