Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы

На Reddit включили слова «Нам нужно поговорить» в самые ненавистные женские фразы

Мужчины — пользователи Reddit — перечислили женские фразы, которые нравятся им меньше всего. Самые ненавистные выражения они назвали в разделе AskReddit.

Одними из самых ненавистных, согласно комментариям и отданным им голосам пользователей, оказались слова «Нам нужно поговорить».

«Нам нужно поговорить». С вами будут говорить, и посмейте только ответить. Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает Yarray2 пользователь Reddit

Еще одним предложением, которое мужчины никогда не хотят слышать от женщин, оказалась фраза «Все в порядке».

Это как когда мать говорит тебе «Делай что хочешь», что, совершенно определенно означает, что делать что хочешь нельзя oduvanchikk пользователь Reddit

А некоторые мужчины вспомнили о женских попытках скрыть измену, прикрываясь дружбой.

«Он просто друг» должна возглавлять список

Public-Hornet8166 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали, что ненадежного друга могут выдать некоторые особенности его поведения. По словам одного из них, поведение в супермаркете может многое рассказать о личности человека.