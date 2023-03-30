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21:51, 30 марта 2023Мир

Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль

Ветеран США Гейдж: Зеленский сбежит в Израиль, чтобы не быть казненным украинцами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы не быть казненным своими гражданами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Украине в конечном итоге придется сдаться. «Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнил украинский народ, который проснется и поймет, что с ним просто играли», — отметил Гейдж.

В феврале бывший советник Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинcкий президент Владимир Зеленский в скором времени может сбежать в США. Он сделал предположение, что президент Украины может бежать из страны после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

В марте бывший высокопоставленный офицер военной разведки Великобритании и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм предположил, что власти США могут перестать оказывать поддержку Украине после выборов, которые пройдут в стране в 2024 году.

Марина Совина
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