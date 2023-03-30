Австрийская оппозиция отреагировала на видеообращение Зеленского

Оппозиция парламента Австрии покинула зал заседаний в знак протеста обращению Зеленского

Депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) покинули зал заседаний нижней палаты парламента Австрии в знак протеста против обращения президента Украины Владимира Зеленского в видеоформате. Об этом сообщает газета Der Standard.

Депутаты от оппозиции также оставили на своих местах бумажные таблички, призывающие австрийское руководство к нейтралитету в вопросе прямого или косвенного участия в конфликте на Украине.

Известно, что во время обращения перед зданием парламента прошел гражданский митинг. Митингующие, пришедшие ранним утром к зданию парламента, потребовали сохранения нейтралитета страны. Часть из них принесла с собой плакаты, на которых призвала достичь мира на Украине без оружия.

Ранее глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль анонсировал протест против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны. «Видеовыступление президента Украины Зеленского, запланированное на четверг, является очевидным нарушением нейтралитета [Австрии], которое мы резко критикуем. Эта постановка явно нарушает наш нейтралитет. Недопустимо превращать парламент в площадку для пропаганды воюющего государства», — заявил Кикль.