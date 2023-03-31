Блогерша показала разницу во внешности с макияжем и без него и смутила зрителей

TikTok-блогерша @sweet.tee27 нанесла макияж и изменилась до неузнаваемости

Бьюти-блогерша с никнеймом @sweet.tee27 показала разницу во внешности с макияжем и без него и смутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео женщина применила очищающее средство, затем протерла лицо салфеткой и использовала сыворотку, а также увлажняющий и солнцезащитный крем. Затем она нанесла консилер под глаза и вокруг носа, растушевав его кистью, а также пудру, черную подводку и коричневые тени с блестками. В завершение инфлюэнсерша подчеркнула брови и ресницы черным цветом и накрасила губы розовым блеском.

Пользователи сети отметили в комментариях, что блогерша изменилась до неузнаваемости. «Это два разных человека», «Я думаю, она намеренно щурит глаза перед макияжем, чтобы обмануть нас. Зубы одни и те же, так что это один человек», «Это потрясающе. Жаль, что я не могу так накраситься», «Мне нужен учебник по макияжу», — заявили юзеры.

Ранее в марте блогерша Робин с никнеймом @gloomyxangelx смыла макияж и осталась с внешностью героя из «Шрека». Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с наращенными ресницами и косметикой на лице. Она нарисовала черные стрелки и нанесла вишневую помаду. При этом ее глаза выглядели большими, губы — пухлыми, а на коже были видны веснушки.