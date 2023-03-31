Владельцам животных стало проще найти съемное жилье в Москве

«Авито Недвижимость»: в Москве выросло число съемных квартир, где можно жить с животными

За год число съемных квартир в Москве, где можно жить с питомцами, выросло на 77 процентов. О том, что владельцам животных стало проще найти жилье в аренду в столице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Общий объем предложения квартир для арендаторов с животными в марте составил 23,8 тысячи объектов. Из них 9,3 тысячи — однокомнатные квартиры, 7,3 тысячи — двухкомнатные, 4,2 тысячи — трехкомнатные и 1,2 тысячи — многокомнатные. Больше всего таких квартир выставлено в аренду в Пресненском районе (три тысячи объектов), Хамовниках (528) и Басманном районе (402), а меньше всего — в Молжаниновском районе (16), поселке Северный (52) и Алтуфьево (59).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев связывает рост числа вариантов для людей с питомцами с увеличением предложения на рынке аренды — собственники готовы пойти на уступки, чтобы найти арендатора. По данным компании, за год аренда жилья, в котором можно жить с животными, подешевела на 18 процентов. Сейчас «однушку» в этой категории можно снять за 37 тысяч рублей в месяц, а «двушку» — за 65 тысяч рублей. На фоне этой тенденции спрос на такие квартиры за год вырос на 66 процентов.

Ранее в марте россиянам назвали города, в которых заметнее всего подешевело съемное жилье. Наиболее заметно арендные ставки снизились в Сочи — относительно ноября 2022 года показатель упал на 14,3 процента.