В российском городе пенсионерка добилась переселения из аварийного жилья

В Лабытнанги пенсионерка добилась переселения из признанного аварийным в 2015 году жилья

В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) пенсионерка при помощи прокуратуры добилась того, чтобы ее переселили из признанного аварийным восемь лет назад жилья. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Дом, расположенный на улице Мира, был признан непригодным для проживания в 2015 году. При этом пожилой женщине он достался по договору социального найма. По причине того, что мэрия российского города не предоставила ей новое жилье, она обратилась в Генеральную прокуратуру за помощью.

После проведения проверки правоохранительный орган подал иск в суд на мэра Лабытнанги, так как администрация не приняла мер по улучшению жилищных условий пенсионерки. В результате власти города выделили пострадавшей квартиру в новостройке на улице Октябрьской площадью около 50 квадратных метров.

Ранее жильцы аварийных домов в городе Покров Владимирской области пожаловались на местные власти. Россияне долгое время ожидают переселения, однако вместо новых квартир им предлагают несоразмерные денежные выплаты или жилье в плохом состоянии.