Россиянка получила ожоги во время операции по увеличению груди

Жительница Санкт-Петербурга получила ожоги во время операции по увеличению груди

Жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице после популярной пластической операции. Об этом сообщается в Telegram телеканала «78».

Отмечается, что Марина (фамилия не указывается) обратилась в клинику для увеличения груди. Вернувшись домой после операции, она почувствовала себя плохо, из-за чего ее доставили в Александровскую больницу, а впоследствии перевели в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там у россиянки диагностировали ожоги спины второй степени.

Известно, что в данный момент пострадавшая проходит лечение и собирается подать претензию на некачественное оказание услуг. Состояние петербурженки оценивается как удовлетворительное, указывает 78.ru.

Ранее в марте россиянке сожгли лицо лазером во время омолаживающей процедуры в клинике в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. По словам 53-летней пациентки, она обратилась за указанной услугой в медцентр на Московском проспекте. Спустя несколько дней женщину доставили в НИИ скорой помощи, где у нее диагностировали ожог лица третьей степени.