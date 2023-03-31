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11:52, 31 марта 2023Среда обитания

В России повысили плату за вред природе

Минприроды: ставку платы за пыль каменного угля повысили до 71,21 рубля за тонну

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Правительство России повысило на 2023 год ставки платы за промышленные выбросы и сбросы, оказывающие негативное воздействие на природу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Ставки сохранили на уровне 2018 года с индексацией применяемых к ним коэффициентов. При расчете платы за вред окружающей среде будет действовать коэффициент 1,26. При этом ставку платы по загрязняющему веществу «Пыль каменного угля» установили на уровне 71,21 рубля за тонну.

«В аналитических материалах и исследованиях специалисты неоднократно указывали, что к числу ключевых проблем природоохранных мер относится значительное сокращение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Как следствие, это приводит к снижению мотивации природопользователей к осуществлению природоохранных мероприятий», — заявили в министерстве.

В декабре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в отношении предприятий будут вводить штрафы за вред планете — в частности за непредставленные или представленные в неполном объеме данные о выбросах парниковых газов.

Нина Ташевская
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