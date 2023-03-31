В США предложили пожить в однажды арендованном The Beatles особняке

В Лос-Анджелесе предложили пожить в доме, который в 1964 году арендовали The Beatles

В США предложили арендовать особняк, который однажды в 1964 году арендовали участники знаменитой британской рок-группы The Beatles. Об этом сообщает New York Post.

Роскошное жилье находится в Лос-Анджелесе. Аренда обойдется в 42 тысячи долларов в месяц (около 3,2 миллиона рублей). Объект занимает более 557 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, семь ванных комнат, гостиная, столовая и терраса. На участке также оборудованы бассейн и зона для барбекю.

Музыканты проживали в особняке в течение четырех дней в 1964 году, когда приехали в город выступить в концертном зале Голливуд-боул. Тогда особняк принадлежал британскому актеру Реджинальду Оуэну. Он разрешил The Beatles остановиться в своем доме, так как они не могли оставаться в отеле из-за толп фанатов.

Ранее американский актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в США. Артист и его бывшая жена Рене Байо выставили особняк в Лос-Анджелесе на продажу за 3,85 миллиона долларов.