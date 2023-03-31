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00:24, 31 марта 2023Мир

Чехию и Болгарию обвинили в ремонте советских вертолетов для Украины

ФСВТС назвала ремонт Чехией и Болгарией советских вертолетов для ВСУ нелегальным

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Модернизация и ремонт российских и советских вертолетов с целью передачи их Вооруженным силам Украины (ВСУ) является грубым нарушением международных обязательств со стороны Чехии и Болгарии. В этом 30 марта их обвинили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), пишет ТАСС.

Как отметили в службе, согласно опубликованным в СМИ данным, госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем — Летец», а также чешская «Лом Прага» продолжают осуществлять нелегальную деятельность по ремонту и модернизации боевой вертолетной техники российского и советского производства.

Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств, а также наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, подчеркнули в ФСВТС. В службе также отметили, что Россия не несет ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, обслуженных этими фирмами без участия российских производителей и разработчика.

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11 июля прошлого года военный эксперт Владислав Шурыгин рассказала, что Украина получила в наследие от Советского союза большое количество боевых самолетов, но многие из них в последние годы не были работоспособны. По его словам, детали для авиации Киев собирает по странам бывшего Варшавского договора.

Шурыгин назвал способ, с помощью которого украинская авиация остается функциональной. Часть самолетов была вывезена на авиаремонтные заводы в Польшу, Болгарию и Румынию, для них искали запчасти в тех странах, где раньше была на вооружении советская техника.

В июле прошлого года Россия приостановила действие свидетельств, выданных чешским и болгарским компаниям. Предприятия были лишены права проводить работы, связанные с техобслуживанием российских вертолетов.

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Марина Совина
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