Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 31 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — отчитались в Минобороны.

Днем ранее, 30 марта, российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ, а также два автомобиля.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев
Россия приостановит поставки молочной продукции из Армении
Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине
Выявлен новый механизм формирования лейкемии
Лукашенко простил лесбиянок
Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику
В Тунисе ввели ограничения на использование воды
Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера
В России назвали самые популярные автомобили с пробегом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.