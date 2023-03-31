Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 30 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20», — отчитались в Минобороны.

Днем ранее, 30 марта, российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили до 50 бойцов ВСУ, а также два автомобиля.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.