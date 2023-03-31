Бритни Спирс поделилась откровенным видео в купальнике

Певица Бритни Спирс снялась на пляже в раздельном купальнике с леопардовым принтом

Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками новым откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике, низ которого оформлен леопардовым принтом и розовыми завязками. Вдобавок ее образ дополняют солнцезащитные очки в белой массивной оправе и распущенные волосы. На размещенных кадрах исполнительница танцует на пляже, принимая непристойные позы.

Также в ролике можно увидеть давнего друга и агента артистки Кейда Хадсона. На нем, в свою очередь, были надеты шорты песочного цвета и кепка.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (12,6 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.