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17:22, 31 марта 2023Среда обитания

В Великобритании рекордно упали цены на жилье

Nationwide Building Society: в Великобритании на 3,1 процента снизилась стоимость жилья

Фото: Carl Recine / Reuters

В марте 2023 года в Великобритании рекордно упали цены на жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Национального строительного общества Соединенного Королевства (Nationwide Building Society).

В третьем месяце текущего года дом в Великобритании в среднем стоил 257 тысяч фунтов стерлингов (24,6 миллиона рублей). Показатель оказался на 3,1 процента меньше относительно марта 2022 года. Снижение стало самым большим с июля 2009 года. Эксперты отметили, что цены на жилье в стране снижаются на протяжении семи месяцев.

Покупатели на местном рынке недвижимости стали менее активными из-за финансовых трудностей. В стране также стали выдавать меньше ипотеки — в феврале одобрили 43,5 тысячи кредитов, что оказалось на 40 процентов меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Ранее, в феврале, в США впервые более чем за десятилетие снизились цены на жилье. Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до 363 тысяч долларов. Показатель оказался на 0,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Нина Ташевская
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