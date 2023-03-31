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21:25, 31 марта 2023Мир

В Париже заявили о способности Китая изменить ход конфликта на Украине

France-Presse: в Париже заявили о способности Китая изменить ход конфликта на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Китай является единственной державой, способной оказать «немедленное и радикальное» влияние и изменить ход конфликта на Украине, заявили в Елисейском дворце, со ссылкой на France-Presse пишет РИА Новости.

Изданию стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего визита в Китай намерен предостеречь Пекин от «пагубного решения» об оказании военной поддержки России. «Если Китай примет это "роковое решение", оно будет иметь существенный стратегический эффект на ход конфликта», — подчеркнули в Елисейском дворце.

По данным источников, Макрон хочет договориться с Пекином о поддержке гражданского населения Украины, а также «найти путь в краткосрочной перспективе для разрешения конфликта».

Ранее МИД Китая призвал Европу сыграть роль в поддержке мирных переговоров по Украине. Предложение предусматривает замораживание положения российских войск на украинской территории, что не устраивает Киев.

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Марина Совина
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