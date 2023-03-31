Известный актер приобрел квартиру в центре Москвы

Российский актер Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы

Известный российский актер Павел Деревянко купил квартиру в центре Москвы. О своем недавнем приобретении он сообщил в интервью «7Дней».

Деревянко признался, что до определенного времени не умел грамотно обращаться с деньгами и раздавал их людям из своего окружения. «Правда, квартиру недавно себе купил, молодец, а мог бы и эту сумму раздать. Хотя зарабатываю очень прилично», — отметил актер.

Артист добавил, что в данный момент ему удобно проживать в центре столицы, но фактически его место проживания не имеет большого значения. «Сейчас мне комфортно жить в центре Москвы. Да и какая разница, где ты живешь? Я себя чувствую комфортно везде», — сказал он. Деревянко добавил, что редко гуляет по городу и сожалеет об этом, однако любит находиться за городом, среди природы.

В марте стало известно, что певица Бьянка купила элитную квартиру в центре Москвы. Артистка стала владелицей просторных двухуровневых апартаментов с видом на Кремль.