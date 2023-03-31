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19:50, 31 марта 2023Мир

Небензя оценил соблюдение ДНЯО при размещении ядерного оружия в Белоруссии

Небензя: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии не нарушает международных обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Мы выстраиваем взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин прямо указал, что мы ядерное оружие не передаем», — подчеркнул дипломат.

Небензя напомнил, что государства-участники ДНЯО, обладающие ядерным оружием, взяли на себя обязательство не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно.

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Виктория Кондратьева
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