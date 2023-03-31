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13:24, 31 марта 2023Россия

Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки

В Мурманске прооперировали пенсионерку с двумя опухолями в мозге

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

В Мурманске врачи удалили сразу две опухоли из мозга пенсионерки. Об успешно проведенной операции сообщает региональный Минздрав во «ВКонтакте».

Изначально женщина поступила в областную больницу с подозрением на инсульт. Проведенное исследование выявило у россиянки новообразования в черепной коробке. В отделение нейрохирургии пациентку доставили уже в бессознательном состоянии и частично парализованную.

По словам перенесшей длительную операцию женщины, она чувствует себя прекрасно. Россиянка призналась, что не помнит ничего из того, что происходило с ней перед госпитализацией. Перед выпиской пенсионерке предстоит завершить курс реабилитации.

Ранее в марте врачи удалили 35-сантиметровую опухоль, свисавшую со спины жительницы Подмосковья. По словам женщины, новообразование на спине продолжительное время не беспокоило ее, однако затем опухоль стала расти. Покрытый фрагментами омертвевшей плоти кровоточивший нарост отделили от тела, а на участке кожи, из которого он рос, произвели восстановительную операцию.

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Алан Босиков
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