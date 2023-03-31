Латвийскую неправительственную организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской НПО «Свободный университет»

Российская генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) «Свободный университет». Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, организация была образована в Латвии россиянами, признанными в РФ иностранными агентами. Многие из них входят в преподавательский состав. Среди студентов популяризируют деятельность организаций, признанных в РФ экстремистскими, а также с помощью специальной литературы под предлогом развития демократических институтов призывают к изменению основ конституционного строя.

27 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской организации «KpымSOS».