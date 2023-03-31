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17:07, 31 марта 2023Силовые структуры

Фельдшера московской скорой задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

В Красногорске задержали фельдшера скорой помощи, планировавшего воевать на стороне ВСУ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красногорске задержали фельдшера скорой помощи Ивана К., планировавшего воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, медработник хотел отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии. Однако полицейские решили проверить мужчину, так как им показался подозрительным его ник в сети — Иноагент Госдепович. В итоге планы фельдшера вскрылись, и его поймали.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали на границе с Казахстаном жителя Петрозаводска, намеревавшегося добраться до Украины и вступить там в армию, чтобы воевать против России.

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Екатерина Власова
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