Фельдшера московской скорой задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

В Красногорске задержали фельдшера скорой помощи, планировавшего воевать на стороне ВСУ

В Красногорске задержали фельдшера скорой помощи Ивана К., планировавшего воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, медработник хотел отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды украинской армии. Однако полицейские решили проверить мужчину, так как им показался подозрительным его ник в сети — Иноагент Госдепович. В итоге планы фельдшера вскрылись, и его поймали.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали на границе с Казахстаном жителя Петрозаводска, намеревавшегося добраться до Украины и вступить там в армию, чтобы воевать против России.