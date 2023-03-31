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03:04, 31 марта 2023Мир

Губернатор американского штата отказался помогать в возможной экстрадиции Трампа

Губернатор Флориды Десантис заявил об отказе помогать в запросе об экстрадиции Трампа
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Reuters

Американский штат Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США Дональда Трампа, в связи с сомнительными обстоятельствами дела. Об отказе заявил губернатор штата Рон Десантис в своем Twitter-аккаунте.

По мнению главы штата, прокурор Манхэттена нарушает закон, чтобы напасть на политического оппонента.

«Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с … прокурором Манхэттена и его политическими планами», — написал Десантис.

Рон Десантис считается главным оппонентом экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Сам Трамп называл его своим основным соперником в выдвижении кандидата в президенты от партии в 2024 году.

Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года в ноябре. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Марина Совина
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