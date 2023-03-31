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08:33, 31 марта 2023Мир

Нидерланды объединят собственные сухопутные силы с немецкими

Bloomberg: сухопутные войска Нидерландов завершают интеграцию в состав бундесвера

Фото: Yves Herman / Reuters

В этом году Нидерланды завершают интеграцию трех сухопутных бригад в состав бундесвера ради укрепления коллективной европейской обороны, планом предусмотрено участие 8 тысяч человек. О частичном слиянии войск сообщает Bloomberg со ссылкой на генерала Мартина Вейнена, командующего Королевской армией Нидерландов.

Сообщается, что собственные сухопутные силы Нидерландов имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Третье соединение, 13-я бригада легкой пехоты, будет объединены с 10-й танковой дивизией бундесвера.

Отмечается, что планы интеграции не включают Korps Commandotroepen — подразделение специального назначения голландской армии.

«Когда немецкий командующий принимает решение — здесь нет места для дискуссий. Если голландский командир хочет принять собственное решение в Нидерландах, то за этим последует начало обсуждения. Несомненно, мы должны уважать друг друга», — объяснил новые принципы взаимодействия двух армий сам командующий Вейнен.

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Ранее источники в управлении Вооруженных сил Германии по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатации заявили, что бундесвер уже потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году.

30 марта издание Neue Osnabrücker Zeitung сообщило, что число солдат, покинувших службу в бундесвере, растет второй год подряд. Службу покинули 19,5 тысячи человек, 4,2 тысячи из которых — досрочно: это самый высокий показатель с 2017 года.

При этом общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных.

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Виктория Кондратьева
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