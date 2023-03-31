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10:23, 31 марта 2023Ценности

Пенсионерка попыталась провезти в Россию одежду Dior и Chanel

Сотрудники аэропорта Кольцово задержали пенсионерку с футболками брендов Dior и Chanel

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку с партией вещей люксовых брендов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

67-летняя женщина попыталась провезти в Россию футболки таких марок, как Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia. Кроме того, в ее багаже оказались ветровки Botega Veneta, халаты от Оlenda и брюки от Lamaxx. «67-летняя жительница Челябинска, летевшая из Стамбула, прошла в "зеленый" коридор для прохождения таможенного контроля. В ходе досмотра ее багажа инспекторы обнаружили 49 единиц новых брендовых вещей разных размеров», — рассказали сотрудники аэропорта.

Отмечается, что данные предметы гардероба не предназначались для личного пользования. По словам пенсионерки, она купила одежду в Турции и не знала, что ее нужно было декларировать.

Ранее стало известно о том, что в аэропорту Домодедово задержали супругов с украшениями на миллионы рублей. Таможенники обнаружили в багаже у россиян, которые прилетели из Стамбула, украшения люксового бренда Cartier, а именно — часы и 22 золотых аксессуара с бриллиантами. Общая стоимость ювелирных изделий составила четыре миллиона рублей.

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Мария Винар
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