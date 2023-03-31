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22:57, 31 марта 2023Мир

Гатилов пообещал добиваться осуждения нарушений прав верующих Киевом

Постпред России Гатилов пообещал добиваться осуждения нарушений прав верующих Киевом

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия будет добиваться осуждения нарушений прав верующих киевскими властями, включая права православных верующих, заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов. Об этом пишет ТАСС.

Он указал на отсутствие публичной реакции мирового сообщества на произвол киевских властей. «Сожалеем, что сам верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк пока никак публично не реагировал на произвол текущих украинских властей в отношении православных верующих», — подчеркнул постпред.

Гатилов пообещал, что российские дипломаты будут с трибун международных организаций указывать на эти нарушения и призывать к их публичному осуждению.

30 марта стало известно, что прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали работу представителей комиссии заповедника, приехавших в Киево-Печерскую лавру.

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Марина Совина
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