Найденная случайно вещь 15-летнего сына поссорила супругов

Reddit: женщина поссорилась с мужем из-за подарка пасынка на день рождения и ушла из дома

36-летний пользователь Reddit с ником dice267990 рассказал, как поругался с женой из-за того, что она не оценила подарок, который его сын от первого брака приготовил ей ко дню рождения. Мужчина признался, что ссора привела к тому, что его супруга ушла из дома.

По словам рассказчика, они с женой вместе уже два года, а его первая супруга умерла. 15-летний сын героя истории был в хороших отношениях с мачехой, хотя иногда у них и возникали разногласия. Ко дню рождения женщины он приготовил ей подарок, сделанный своими руками: подросток научился вырезать по дереву и сделал семейное дерево с именами отца, мачехи и своим собственным.

Во время уборки в комнате мальчика супруга автора поста случайно нашла приготовленный подарок. Женщина сказала, что считает вещь милой, но попросила подростка не приносить ее на празднование дня рождения, которое должно было пройти в дорогом ресторане.

Узнав об этом от сына, герой истории решил обсудить случившееся с женой. «Она сказала, что, по ее мнению, подарок выглядит нелепо и что она не хотела бы показывать его перед гостями в престижном ресторане. Я сорвался и сказал, что ей должно быть стыдно», — поделился рассказчик. Ссора закончилась тем, что автор поста отменил праздник в ресторане, а его жена сказала, что он испортил ей день рождения. Женщина также заявила, что потеряла уважение к нему, и ушла из дома.

«Теперь ее мать называет меня козлом за то, что я так обращаюсь с ее дочерью. Возможно, я слишком остро отреагировал, но мой сын был очень расстроен из-за ее просьбы», — заключил герой истории и попросил других пользователей Reddit сказать, прав ли он в споре с женой. Большинство комментаторов встало на сторону рассказчика.

«Ваша жена кажется не добрым, а невероятно поверхностным и жестоким человеком», — написал один из них. «Он еще ребенок, у него, возможно, даже нет своих денег. Что она ожидала? Бриллиантовое ожерелье? Rolex?» — поиронизировал другой. Многие также признались, что такой подарок, с помощью которого подросток хотел сказать женщине, что считает ее частью своей семьи, очень растрогал бы их.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как купил дом и обнаружил в подвале неприятную находку. Там стояло множество банок с консервами, срок годности которых истек 15 лет назад.