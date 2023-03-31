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13:53, 31 марта 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка перевела аферистам 10 миллионов рублей за пять месяцев

Пенсионерка из Петербурга перевела аферистам 10 миллионов рублей под предлогом инвестиций

Фото: REC Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка из Петербурга решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В августе 2022 года женщина увидела рекламу в интернете, перешла по ссылке и оставила свой номер телефона. После этого с ней связался неизвестный и под предлогом заработка на инвестициях предложил зарегистрироваться на платформе SynergyCapital.

В результате за пять месяцев женщина перевела аферистам около 10 миллионов рублей. Осознав, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в России выявили группу телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров под видом ПФР.

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Елизавета Новикова
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