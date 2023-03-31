В iPhone появится новый процессор

Инсайдер: в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится микропроцессор для управления кнопками

Apple добавит в новые премиальные смартфоны микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам знакомого с планами американской компании, новый чип предназначен для управления емкостными твердотельными кнопками. Инсайдер заявил, что микропроцессор будет работать даже в том случае, если аккумулятор смартфона разрядится. Журналисты отметили, что автором инсайда оказался тот же специалист, который точно предсказал появление Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Предполагается, что микропроцессор появится только в топовых смартфонах серии — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Чип будет выполнять функции Bluetooth LE и Ultra Wideband, то есть позволит оставаться девайсу на связи даже в случае полной разрядки батареи.

По словам специалиста, внедрение микропроцессора объясняется тем, что Apple планирует убрать физические кнопки регулировки звука в будущих смартфонах. Ожидается, что базовые устройства — iPhone 15 и 15 Plus — останутся с классическими физическими кнопками.

В конце марта инсайдеры сообщили, что Apple откажется от выпуска смартфонов с поддержкой физической сим-карты в Европе. В 2022 году компания выпустила серию iPhone в США, которые имели исключительно поддержку eSIM.