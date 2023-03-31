Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 31 марта 2023Мир

Китай рассказал о своем подходе к процессу ядерного разоружения

Китай заявил, что будет добиваться полного запрета и ликвидации ядерного оружия

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай выступает против размещения ядерного оружия за границей каким-либо ядерным государством, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, пишет ТАСС.

Он объяснил, что Пекин будет добиваться последовательного ядерного разоружения. «Мы за последовательный подход к процессу ядерного разоружения, чтобы в конечном итоге ввести полный запрет на ядерное оружие и добиться его полной ликвидации», — подчеркнул Шуан.

Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он уточнил, что Пекин призывает вывести уже развернутые в других странах ядерные вооружения. «Выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей каким бы то ни было ядерным государством», — рассказал он. Представитель Китая считает, что необходимы гарантии поддержания глобальной стабильности.

Ранее Китай призвал не развязывать ядерную войну и сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса дипломатическим путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира ATP в Майами
В США рассказали о создании мощной антиамериканской коалиции во главе с Россией
В Турции муж убил ножом российскую жену во время ссоры
Трамп обратился к сторонникам из-за предъявленных ему обвинений
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
Посол России заявил о подталкивании Западом властей Сербии к контактам с Киевом
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
Немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине
Китай рассказал о своем подходе к процессу ядерного разоружения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.