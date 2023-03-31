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11:59, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянин попал под следствие из-за комментария о подрыве Крымского моста

Житель Мордовии стал фигурантом дела из-за комментария о теракте на Крымском мосту

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил дело в отношении 29-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в призывах к терроризму через интернет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, россиянин со своего аккаунта оставил комментарий в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». В своем тексте фигурант оправдывал действия украинских силовиков, стоящих за подрывом Крымского моста, совершенным 8 октября 2022 года. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточнялось, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

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Владимир Шарапов
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