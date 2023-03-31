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20:18, 31 марта 2023Забота о себе

Звезда «Белого лотоса» рассказала о мешающем съемкам заболевании

Актриса Меган Фэйи призналась, что из-за сильных приступов аллергии не может сниматься

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

32-летняя американская актриса, звезда сериала «Белый лотос» Меган Фэйи рассказала о хроническом заболевании, мешающем съемкам. Ее цитирует People.

По словам Фэйи, она любит активное времяпрепровождение на свежем воздухе, включая бег, походы и йогу, однако из-за сильных приступов аллергии иногда не может ни спокойно находиться на природе, ни сниматься. «Я страдала от сезонной аллергии всю жизнь, это изнурительно. Когда не можешь остановиться и все время чихаешь, просто хочется умереть. Настоящее отчаяние», — призналась актриса. Для купирования симптомов аллергии она использует специальный назальный спрей, но он помогает не на сто процентов.

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Аллергия может настигнуть Фэйи внезапно — например, на незнакомой съемочной площадке. «Если не можешь справиться с аллергией, просто страдаешь или переносишь съемки, а это очень дорого», — поделилась она проблемой. Актриса отметила, что на съемках «Белого лотоса» в Италии аллергии у нее не было.

Ранее сообщалось, что 48-летняя американская актриса Дрю Бэрримор испытала первый яркий симптом менопаузы во время записи телешоу с коллегами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Разговаривая с Энистон, Бэрримор внезапно начала потеть — у нее случился так называемый гормональный прилив.

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Александра Лисица
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