Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:54, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Комик из шоу «Что было дальше?» женился

Комик Илья Макаров из интернет-шоу «Что было дальше?» женился
Илья Макаров

Илья Макаров. Кадр: Easycom / Youtube

Комик из популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Илья Макаров женился. Об этом стало известно в эфире проекта «Женский Форум», запись которого доступна на YouTube.

«Мы часто вспоминали о том, что в прошлый раз, когда ты у нас был в гостях, мы снимали выпуск в зале поменьше и тогда было всего 40 мест. И на мотор с тобой пришло 40 женщин, все с декольте. И когда они узнали, что у тебя есть девушка, то [раздался] "ах"... А что же будет сейчас? Илья женился!» — рассказала одна из ведущих «Женского форума», юмористка Варвара Щербакова.

После этого Макаров показал обручальное кольцо. При этом какие-либо подробности о свадьбе или новоиспеченной жене комик не раскрыл.

29 марта сообщалось, что шоу «Что было дальше?» снова будет выходить в сети. Первый после длительного перерыва выпуск покажут 1 апреля.

Шоу «Что было дальше?» выходило на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. Впоследствии в СМИ и соцсетях появились слухи о его закрытии, однако продюсер проекта Дарья Морозова опровергла информацию о его завершении. Она объяснила отсутствие новых выпусков межсезонной паузой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В ЕС задумались об отправке миротворцев на Украину
Верующие снова заблокировали работу комиссии в Киево-Печерской лавре
Россиянина осудили на 11 лет колонии за призывы к терроризму и содействие ИГ
В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ из-за ухудшения погоды
Названы возможные соперники сборной России по футболу в международных матчах
Полиция задержала подозреваемых в нападении на рэпера 6ix9ine
СКР даст оценку незаконному преследованию главы Росавиации со стороны СБУ
Россиянам назвали три альтернативы пляжному отдыху на лето
Грузия резко нарастила экспорт автомобилей в Россию
Определен самый популярный размер первоначального взноса по ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.