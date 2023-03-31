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21:49, 31 марта 2023Мир

Немецкий бизнесмен подтвердил поставку швейцарских бронемашин Украине

Neue Zürcher Zeitung: бизнесмен Бокхольд подтвердил передачу швейцарских бронемашин ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Немецкий предприниматель Томас Бокхольд, связанный с реэкспортом швейцарских бронемашин на Украину, заявил, что для их поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) получены «все необходимые разрешения». Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание сообщило, что транспортные средства Eagle полностью демилитаризованы: оружейные установки и бронестекла удалены. Таким образом, их возможно использовать только для защиты пассажиров. Бизнесмен подтвердил, что «все согласовал с властями» и подчеркнул, что обладает документом, подтверждающим «демилитаризацию», а также экспортной лицензией на бронемашины от ФРГ.

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При этом авторы материала отметили, что согласно швейцарскому законодательству, демилитаризованные бронемашины являются военным имуществом. Поэтому бизнесмену трубовалось получить разрешение на реэкспорт от властей страны.

«Его [Бокхольда] компания в декларации о запрете реэкспорта обязалась не передавать 27 Eagle I третьим лицам за рубежом без предварительного согласия Швейцарии. Об этом свидетельствуют совпадающие заявления Seco и Дании. Однако в последние годы Seco не получала запроса от какой-либо немецкой компании на поставку автомобилей Eagle за рубеж», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

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Марина Совина
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