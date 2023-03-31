Силовые структуры
Покусавшую двоих полицейских россиянку осудили на пять лет
В Пермском крае осудили на пять лет мать, избивавшую дочь и покусавшую двоих полицейских
В Пермском крае 43-летнюю жительницу города Кудымкара осудили на пять лет и три месяца за издевательства над восьмилетней дочерью и нападение на двоих полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, с февраля по июнь 2022 года женщина регулярно избивала дочь, нанося ей удары ногами и руками по голове. Также она угрожала ей убийством.
Кроме того, женщина, находясь в нетрезвом виде, попыталась избить полицейских, которые проводили рейдовые мероприятия. Когда правоохранители заблокировали ее руки, мать покусала их.
Ранее сообщалось, что в Москве задержанная проститутка из Нигерии избила и покусала полицейских в отделении.