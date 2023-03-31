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16:01, 31 марта 2023Мир

Байден рассказал об ответных мерах на арест журналиста WSJ

Байден: США не собираются высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста WSJ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США не собираются высылать российских дипломатов в качестве ответной меры на арест журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом рассказал президент США Джо Байден, его слова передает ТАСС.

«План в этом сейчас не заключается», — заявил глава американского государства. Он ответил на вопрос о том, намерен ли Вашингтон выдворять из страны российских дипломатов из-за задержания корреспондента.

Ранее Байден попросил отпустить арестованного за шпионаж Гершковича. «Отпустите его на волю», — ответил американский лидер на просьбу прокомментировать ситуацию с арестом журналиста.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Его обвиняют в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности.

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Виктория Кондратьева
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