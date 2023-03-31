Президент США Байден попросил отпустить арестованного журналиста WSJ Гершковича

Президент США Байден попросил отпустить арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отпустите его на волю», — ответил американский лидер на просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием и арестом журналиста.

Утром 30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Вскоре после этого WSJ выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Гершковича.