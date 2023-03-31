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20:04, 31 марта 2023Из жизни

Меган Маркл выиграла суд о клевете у сводной сестры

New York Post: суд в США отклонил иск к Меган Маркл от ее сестры

Фото: Toby Melville / Reuters

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла суд у сводной сестры, которая обвинила ее в клевете. Об этом сообщает New York Post.

58-летняя Саманта Маркл обвиняла сестру в том, что та допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года. В частности, гнев родственницы герцогини вызвало ее заявление, что она росла «как единственный ребенок в семье». Саманта Маркл утверждает, что слова сводной сестры унизили ее и заставили подать иск в суд штата Флорида на 75 тысяч долларов.

30 марта судья Шарлин Эдвардс Ханивелл заявила, что не увидела в интервью Меган Маркл ничего особенного, и отклонила иск. Она заявила, что высказанное герцогиней Сассекской являлось ее личным мнением и не может оцениваться как злонамеренная ложь.

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Адвокат стороны обвинения Питер Тиктин пытался также доказать, что Меган Маркл организовала кампанию по дискредитации сестры и отца, чтобы поддержать ложный сюжет о своем восхождении «из грязи в князи». По его мнению, ради этого она плохо говорит о родственниках, хотя в реальности «у нее не было никаких проблем с ними».

В свою очередь адвокат герцогини Сассекской Майкл Камп заявил, что обвинения Саманты Маркл и ее адвоката оскорбительны для его клиентки и потребовал немедленно закрыть дело. Он также сказал, что сестра Меган Маркл оспаривает ее воспоминания о собственном детстве, что вообще не может являться предметом официального разбирательства. Суд согласился с этими доводами.

Саманта Маркл является сводной сестрой герцогини Сассекской Меган Маркл по отцу.

Ранее сообщалось, что королевская семья отказалась приехать на крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет. Официальные приглашения на церемонию были отправлены королю Карлу III, королеве-консорту Камилле, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, однако никто из них на крестины не прибыл.

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Никита Савин
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