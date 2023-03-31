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00:13, 1 апреля 2023Мир

Американский генерал объяснил отказ США передать Киеву ракеты большой дальности

Американский генерал Милли: у США слишком мало ракет большой дальности для передачи Киеву

Фото: Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью изданию Defence One объяснил, почему Вашингтон отказывается передавать Украине ракеты большой дальности. Он пояснил, что причиной такого решения является наличие у США слишком малого запаса ракет данного типа.

«Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее», — заявил Милли.

При этом он добавил, что у Вооруженных сил США достаточно мало ракет большой дальности на случай ведения военных действий, отметив необходимость увеличения их числа в своих арсеналах.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить Украине истребители F-16.

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Марина Совина
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