Американский генерал объяснил отказ США передать Киеву ракеты большой дальности

Американский генерал Милли: у США слишком мало ракет большой дальности для передачи Киеву

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью изданию Defence One объяснил, почему Вашингтон отказывается передавать Украине ракеты большой дальности. Он пояснил, что причиной такого решения является наличие у США слишком малого запаса ракет данного типа.

«Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее», — заявил Милли.

При этом он добавил, что у Вооруженных сил США достаточно мало ракет большой дальности на случай ведения военных действий, отметив необходимость увеличения их числа в своих арсеналах.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить Украине истребители F-16.